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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:31
Ірина_ написав:
Добрий вечір, шановні форумчани!
Кого з українських експертів фінансової тематики Ви дивитесь або читаєте?
Поділіться, будь ласка, Вашими рекомендаціями.
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Того, кого я дивлюся, не можна називати на цьому форумі
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:58
Ромасик написав: Ірина_ написав:
Добрий вечір, шановні форумчани!
Кого з українських експертів фінансової тематики Ви дивитесь або читаєте?
Поділіться, будь ласка, Вашими рекомендаціями.
Буду дуже вдячна
З повагою,
Того, кого я дивлюся, не можна називати на цьому форумі
Шарий?
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vitaliian
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Додано: Вів 24 січ, 2023 20:08
vitaliian написав: Ромасик написав: Ірина_ написав:
Добрий вечір, шановні форумчани!
Кого з українських експертів фінансової тематики Ви дивитесь або читаєте?
Поділіться, будь ласка, Вашими рекомендаціями.
Буду дуже вдячна
З повагою,
Того, кого я дивлюся, не можна називати на цьому форумі
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Додано: Вів 24 січ, 2023 20:09
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Додано: Вів 24 січ, 2023 20:09
vitaliian написав: Ромасик написав: Ірина_ написав:
Добрий вечір, шановні форумчани!
Кого з українських експертів фінансової тематики Ви дивитесь або читаєте?
Поділіться, будь ласка, Вашими рекомендаціями.
Буду дуже вдячна
З повагою,
Того, кого я дивлюся, не можна називати на цьому форумі
Шарий?
Тогда уж лучше бывших премьеров , Килю Азирова и Димона Медведева , пробились же наверх чуваки - если и не сильно вумные , зато фартовые
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