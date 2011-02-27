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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 529530531532>
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:04

  ustinovse написав:Не обов'язково пластик, можна цифрову КДВ доларову. Оформлюється в П24 моментально.

Додаток так і пише, що зняття з інтернет-картки неможливе. Вирішив не ризикувати чергою.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:08

  Nick_D написав:
  ustinovse написав:Не обов'язково пластик, можна цифрову КДВ доларову. Оформлюється в П24 моментально.

Додаток так і пише, що зняття з інтернет-картки неможливе. Вирішив не ризикувати чергою.

Всё верно: с интернет низя ни снять, ни пополнить в терминале. Но диджитал - это полноценная КДВ, только что не пластиковая.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:14

Рада.
Что скажите??? Есть какие то камни?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:24

  moveton написав:Всё верно: с интернет низя ни снять, ни пополнить в терминале. Но диджитал - это полноценная КДВ, только что не пластиковая.

Хіба в Приваті є щось інше, окрім пластику на інтернет-картки? Я там діджитал не бачив.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:24

Подскажите алгоритм открытия депо в ТАC online, какие карты открывать для минимизации затрат и т. д. И как с возвратом?
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:25

  Игорь Алексеевич написав:Рада.
Что скажите??? Есть какие то камни?

Збираюся там відкрити, так само цікавить.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Nick_D написав:Хіба в Приваті є щось інше, окрім пластику на інтернет-картки? Я там діджитал не бачив.

є там таке, я вже одну пайку отримав, забирав за два заходи, забирав тільки новими.
ссикуни з фінансового туризму так розбестили валютників, що вони неохоче беруть старі $
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:31

  Игорь Алексеевич написав:Рада.
Что скажите??? Есть какие то камни?

у них елка синего цвета
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:34

  Nick_D написав:Хіба в Приваті є щось інше, окрім пластику на інтернет-картки? Я там діджитал не бачив.

В моём Приват24 так:
Зображення
Тем, кому первого пункта не доложили, придётся изводить пластик, да.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:49

  lisgray_mail написав:Подскажите алгоритм открытия депо в ТАC online, какие карты открывать для минимизации затрат и т. д. И как с возвратом?

Та всё просто. Можно пополнять через айбан ощадный (открывается онлайн) или через p2p\айбан Б5 (если она не вминусе), а потом открывать. Можно занести в кассу на ощадный или Б5 (если она не в минусе), а потом открывать. В любом случае с ощадного надо перекинуть на плативку (виртуальную плативку, открывается онлайн). Отдают нормик, заранее позвонят, чтобы уточнить где отдать. Открывается в любое время суток.
deneg net
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