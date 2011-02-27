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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 січ, 2023 22:56
[quote="5533779:Nick_D"]Відгуки по Дніпру.
Укргаз: поздвонили за день до кінця депозиту, нагадали про закінчення, запросили отримати на наступний день після дати закінчення. Отримав 2669, докупив 31 по 40 з чимось, 2700 дали новими купюрами, але детально не роздивлявся їх (типу печатки чи щось таке). Замовлення по телефону в них як такого зараз немає, але я так розумію що вони готуються до видачі.
В Києві теж дають новими купюрами.
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nord
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Додано: Сер 25 січ, 2023 00:17
Укргазбанк в Харькове.
Осенью при оформлении депозита говорили, что деньги нужно заказывать за несколько дней. Сейчас депозиты заканчиваются и срок уже вырос до 2 недель. С обслуживанием в отделениях Укргазбанка в Харькове тоже проблемы. Самое центральное отделение на площади Свободы — слишком неприятное и местами до мелкого хамства. Вчера даже деньги там заказать не получилось по телефону, сказали, что нужно записаться в список, куда-то переключись и еще через 5 минут звонка в ожидании отключились. Мы позвонили в другое отделение, там уже записали, но к получению на 50 долларов меньше, потому что не может быть такая сумма, как у нас депозит. LOL.
Горячая линия при этом такая же бесполезная, ничего по существу сказать и помочь не могут, все решать только через отделения. По какому курсу считается эквивалент 100 000 грн они тоже не знают.
Но! При этом в Киеве на площади Космонавтов выдали валюту на полную сумму даже без записи. Просто пришли и забрали.
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IAkulenko
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Додано: Сер 25 січ, 2023 01:36
Скажите, что нужно открыть в Кредит Днепр для конверт депо?
Желательно, с бесплатным входом по безналу и ИБ
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la9
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Додано: Сер 25 січ, 2023 01:50
Nick_D написав: Игорь Алексеевич написав:
Рада.
Что скажите??? Есть какие то камни?
Збираюся там відкрити, так само цікавить.
вход на депозитку 1%, фри на Радакард - недавно переименовали в забыл что
остальное норм, доллар почти всегда можно без заказа
да, нужны карты для долл депо - проще всего держать 10 долл в пополняемом на год, если депо нет - карты блочатся
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cohan
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Додано: Сер 25 січ, 2023 04:43
Ірина_ Михаил Кухар
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Додано: Сер 25 січ, 2023 06:32
Цікаво, чи вплине завтрашнє засідання на діяльність нашого клубу?
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Investor_K
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Додано: Сер 25 січ, 2023 08:18
Investor_K написав:
Цікаво, чи вплине завтрашнє засідання на діяльність нашого клубу?
Хіба що на назву, можливо, вплине)
Сподіваюся, що з депо та курсом все залишиться як є)
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Andrey2512
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