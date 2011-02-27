RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 530531532533>
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:56

[quote="5533779:Nick_D"]Відгуки по Дніпру.

Укргаз: поздвонили за день до кінця депозиту, нагадали про закінчення, запросили отримати на наступний день після дати закінчення. Отримав 2669, докупив 31 по 40 з чимось, 2700 дали новими купюрами, але детально не роздивлявся їх (типу печатки чи щось таке). Замовлення по телефону в них як такого зараз немає, але я так розумію що вони готуються до видачі.

В Києві теж дають новими купюрами.
nord
 
Повідомлень: 149
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 00:17

Укргазбанк в Харькове.

Осенью при оформлении депозита говорили, что деньги нужно заказывать за несколько дней. Сейчас депозиты заканчиваются и срок уже вырос до 2 недель. С обслуживанием в отделениях Укргазбанка в Харькове тоже проблемы. Самое центральное отделение на площади Свободы — слишком неприятное и местами до мелкого хамства. Вчера даже деньги там заказать не получилось по телефону, сказали, что нужно записаться в список, куда-то переключись и еще через 5 минут звонка в ожидании отключились. Мы позвонили в другое отделение, там уже записали, но к получению на 50 долларов меньше, потому что не может быть такая сумма, как у нас депозит. LOL.

Горячая линия при этом такая же бесполезная, ничего по существу сказать и помочь не могут, все решать только через отделения. По какому курсу считается эквивалент 100 000 грн они тоже не знают.

Но! При этом в Киеве на площади Космонавтов выдали валюту на полную сумму даже без записи. Просто пришли и забрали.
IAkulenko
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.01.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 01:36

Скажите, что нужно открыть в Кредит Днепр для конверт депо?
Желательно, с бесплатным входом по безналу и ИБ
la9
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 02.07.09
Подякував: 457 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 01:50

  Nick_D написав:
  Игорь Алексеевич написав:Рада.
Что скажите??? Есть какие то камни?

Збираюся там відкрити, так само цікавить.


вход на депозитку 1%, фри на Радакард - недавно переименовали в забыл что
остальное норм, доллар почти всегда можно без заказа

да, нужны карты для долл депо - проще всего держать 10 долл в пополняемом на год, если депо нет - карты блочатся
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5031
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 04:43

Ірина_ Михаил Кухар
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 02.03.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 06:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Цікаво, чи вплине завтрашнє засідання на діяльність нашого клубу?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8379
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 08:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Цікаво, чи вплине завтрашнє засідання на діяльність нашого клубу?


Хіба що на назву, можливо, вплине)

Сподіваюся, що з депо та курсом все залишиться як є)
Andrey2512
 
Повідомлень: 449
З нами з: 04.04.22
Подякував: 26 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 08:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Andrey2512 написав:Хіба що на назву, можливо, вплине)


Клуб 200? :shock:
СТРЬОМНО
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8379
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 09:33

  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Хіба що на назву, можливо, вплине)


Клуб 200? :shock:
СТРЬОМНО


Клуб 500, але на рік!
;) ;)
asti
 
Повідомлень: 3207
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 09:39

  Andrey2512 написав:
  Investor_K написав:Цікаво, чи вплине завтрашнє засідання на діяльність нашого клубу?


Хіба що на назву, можливо, вплине)

Сподіваюся, що з депо та курсом все залишиться як є)

Як варіант - депозит буде тільки з обов"язковим проходженням фінмона... "Бо обнагліли - розкидують депозити по десяткам банків"...
Vivat
 
Повідомлень: 339
З нами з: 23.09.13
Подякував: 52 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 530531532533>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54160
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25709
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6549
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.