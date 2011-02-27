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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 січ, 2023 09:48
mustbe написав:
Сроки депо - они везде разные, где-то 90-93 дня, где-то 3 месяца и тд.
Это просто дата через 93 дня. Просто для информации. Изменил "+93 дня" на "+3 месяца".
Но в любом случае -
эта дата чисто для информации, так как в разных банках - разные сроки
я бы даже обобщил ситуацию: в разных банках - разные срА
ки
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flysoulfly
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Додано: Сер 25 січ, 2023 09:56
cohan написав:
.Рада.
да, нужны карты для долл депо .
зачем ?
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Додано: Сер 25 січ, 2023 10:18
Возможно сделают плавающий курс. И тогда может курс НБУ и курс в обменниках приблизятся друг к другу...
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Игорь Алексеевич
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