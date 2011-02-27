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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 531532533534>
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 09:48

  mustbe написав:Сроки депо - они везде разные, где-то 90-93 дня, где-то 3 месяца и тд.
Это просто дата через 93 дня. Просто для информации. Изменил "+93 дня" на "+3 месяца".
Но в любом случае -
эта дата чисто для информации, так как в разных банках - разные сроки
я бы даже обобщил ситуацию: в разных банках - разные срАки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 09:56

  cohan написав:.Рада.

да, нужны карты для долл депо .

зачем ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:18

Возможно сделают плавающий курс. И тогда может курс НБУ и курс в обменниках приблизятся друг к другу...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Возможно сделают плавающий курс. И тогда может курс НБУ и курс в обменниках приблизятся друг к другу...


И Клубу конец...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:59

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возможно сделают плавающий курс. И тогда может курс НБУ и курс в обменниках приблизятся друг к другу...


И Клубу конец...

У клЮбі були любі танці, та-та-та-танці@Воплі Відоплясова

Пофіг, поки пляшем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:08

  Investor_K написав:
И Клубу конец...

И дорогая не узна-а-ет, какой в танкиста был конец
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:08

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Хіба що на назву, можливо, вплине)


Клуб 200? :shock:
СТРЬОМНО


Клуб 500, але на рік!
;) ;)


клуб "приходите завтра"
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:17

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возможно сделают плавающий курс. И тогда может курс НБУ и курс в обменниках приблизятся друг к другу...


И Клубу конец...


В клубе останутся те, кто не хочет с пачками у.е спать в обнимку....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:В клубе останутся те, кто не хочет с пачками у.е спать в обнимку....


Зависит от условий. Возможно, дельта станет меньше, но все равно привлекательной...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Не гоніть коней..... Сьогодні все дізнаємось.... Ввечері все обговоримо.... 😃😃😃
ihorsic
 
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