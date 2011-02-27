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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:38

  ihorsic написав:Не гоніть коней..... Сьогодні все дізнаємось.... Ввечері все обговоримо.... 😃😃😃


Сьогодні чи завтра?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возможно сделают плавающий курс. И тогда может курс НБУ и курс в обменниках приблизятся друг к другу...


И Клубу конец...


В клубе останутся те, кто не хочет с пачками у.е спать в обнимку....

Та отож, толку валюту тримати в квартирі? В Дніпрі ж знайшли в тому домі в який попала ракета велику суму в валюті...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:47

Я б запропонував таке рішення.
Хто є членом клубу (мав конвертдепо) - той і надалі має таку можливість.
А нових - не пущать!

Оце державницьке рішення! :)
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:52

я шото пропустил? Изя теперь всегда задирает курс оформления выше Таси ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:57

  flysoulfly написав:я шото пропустил? Изя теперь всегда задирает курс оформления выше Таси ?

Да Тася теперь выгоднее Изи
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:04

Та отож, толку валюту тримати в квартирі? В Дніпрі ж знайшли в тому домі в який попала ракета велику суму в валюті...[/quote]
То бывший пионЭр нашёл , а если другой раз уже найдут детки рождённые при капитализме , не факт что не заныкают .
Frez
 
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