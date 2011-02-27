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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 січ, 2023 11:38
ihorsic написав:
Не гоніть коней..... Сьогодні все дізнаємось.... Ввечері все обговоримо.... 😃😃😃
Сьогодні чи завтра?
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Investor_K
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Додано: Сер 25 січ, 2023 11:41
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Возможно сделают плавающий курс. И тогда может курс НБУ и курс в обменниках приблизятся друг к другу...
И Клубу конец...
В клубе останутся те, кто не хочет с пачками у.е спать в обнимку....
Та отож, толку валюту тримати в квартирі? В Дніпрі ж знайшли в тому домі в який попала ракета велику суму в валюті...
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alex lem
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Додано: Сер 25 січ, 2023 11:47
Я б запропонував таке рішення.
Хто є членом клубу (мав конвертдепо) - той і надалі має таку можливість.
А нових - не пущать!
Оце державницьке рішення!
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Investor_K
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Додано: Сер 25 січ, 2023 11:52
я шото пропустил? Изя теперь всегда задирает курс оформления выше Таси ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 25 січ, 2023 11:57
flysoulfly написав:
я шото пропустил? Изя теперь всегда задирает курс оформления выше Таси ?
Да Тася теперь выгоднее Изи
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lara_08
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:04
Та отож, толку валюту тримати в квартирі? В Дніпрі ж знайшли в тому домі в який попала ракета велику суму в валюті...[/quote]
То бывший пионЭр нашёл , а если другой раз уже найдут детки рождённые при капитализме , не факт что не заныкают .
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Frez
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:29
З А банком в Ужгороді краще не мати справу: почали розповідати про неможливість замовлення валюти і видали 600$, за рештою приходити завтра
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:32
cohan написав:
вход на депозитку 1%, фри на Радакард - недавно переименовали в забыл что
остальное норм, доллар почти всегда можно без заказа
да, нужны карты для долл депо - проще всего держать 10 долл в пополняемом на год, если депо нет - карты блочатся
Як то 1%? Тобто треба класти 101 000 грн?
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Nick_D
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:40
Курс дол/грн на месте, видно клубу ничего не угрожает.
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demichh
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Додано: Сер 25 січ, 2023 13:25
Investor_K написав:
Я б запропонував таке рішення.
Хто є членом клубу (мав конвертдепо) - той і надалі має таку можливість.
А нових - не пущать!
Оце державницьке рішення!
чудове господарницьке рішення.
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ScaryBee
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