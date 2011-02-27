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Додано: Сер 25 січ, 2023 13:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення через 2 тижні
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:37
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:58
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:01
Diman отже все залежить від міста.
І ще забув написати що в А банку чекав пів години поки 3 туристки занесли в касу більше мільйона гривень.
В Сенсі пусто.
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