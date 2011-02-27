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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:34
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення через 2 тижні
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 25 січ, 2023 13:37
Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
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Diman
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Додано: Сер 25 січ, 2023 13:58
Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
"вот это поворот!"
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Додано: Сер 25 січ, 2023 14:01
Diman отже все залежить від міста.
І ще забув написати що в А банку чекав пів години поки 3 туристки занесли в касу більше мільйона гривень.
В Сенсі пусто.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 25 січ, 2023 14:41
Nick_D написав: cohan написав:
вход на депозитку 1%, фри на Радакард - недавно переименовали в забыл что
остальное норм, доллар почти всегда можно без заказа
да, нужны карты для долл депо - проще всего держать 10 долл в пополняемом на год, если депо нет - карты блочатся
Як то 1%? Тобто треба класти 101 000 грн?
купить можно на 100к, но зачем вводить за 1000, если можно открыть РадаКард и вводить бесплатно ? или налом
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cohan
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Додано: Сер 25 січ, 2023 15:24
Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Не мають права! У крайньому випадку (якщо гривні РЕАЛЬНО немає у касі) повинні зарахувати на гривневу картку.
Якщо і це не хочуть робити - викликайте поліцію))
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Додано: Сер 25 січ, 2023 16:36
Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Всю жизнь эта банка была мной не любима. Каждый раз у них какие-то приколы лезут. Лично я даже не рассматривал вариант здесь конвертить.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 16:43
Я в Альфі також один раз колись мав євровий депозит. Геморно.
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