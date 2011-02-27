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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 532533534535
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення через 2 тижні
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:37

  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:58

  Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі

Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
"вот это поворот!"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:01

Diman отже все залежить від міста.
І ще забув написати що в А банку чекав пів години поки 3 туристки занесли в касу більше мільйона гривень.
В Сенсі пусто.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:41

  Nick_D написав:
  cohan написав:вход на депозитку 1%, фри на Радакард - недавно переименовали в забыл что
остальное норм, доллар почти всегда можно без заказа

да, нужны карты для долл депо - проще всего держать 10 долл в пополняемом на год, если депо нет - карты блочатся

Як то 1%? Тобто треба класти 101 000 грн?


купить можно на 100к, но зачем вводить за 1000, если можно открыть РадаКард и вводить бесплатно ? или налом
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:24

  Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Не мають права! У крайньому випадку (якщо гривні РЕАЛЬНО немає у касі) повинні зарахувати на гривневу картку.
Якщо і це не хочуть робити - викликайте поліцію))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:36

  Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.

Всю жизнь эта банка была мной не любима. Каждый раз у них какие-то приколы лезут. Лично я даже не рассматривал вариант здесь конвертить.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я в Альфі також один раз колись мав євровий депозит. Геморно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:51

Юнекс банк наверно надо как-то обозначить

Сегодня Зеленский подписал решение РНБО по санкциям. Санкции наложили на Новинского.
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/6052.html

Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")

1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
8 ) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
12) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
13) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
14) заборона на набуття у власність земельних ділянок.


Строк застосування
п'ять років

Evgeny
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