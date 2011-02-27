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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Ох днище
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:34

  Maxwe11 написав:Evgeny юнекс уже давно не у новинського, це тепер банк з іноземним капіталом і моїм конверто депо :D

І моїм теж. :wink:
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