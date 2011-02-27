|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 січ, 2023 19:56
Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Ох днище
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5764
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
-
nord
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|54173
|
|
|5
|25710
|
|
|3
|6550
|