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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 січ, 2023 19:56
Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Ох днище
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Додано: Сер 25 січ, 2023 21:11
Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...
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Додано: Сер 25 січ, 2023 21:23
Евро
Востаннє редагувалось SILVER_UA
в Сер 25 січ, 2023 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 21:29
SILVER_UA написав:
Подскажите, а в евро такие конвертационные депозиты тоже предлагаются банками, где можно ознакомиться с курсами ?
Это строго секретная информация, только для посвящённых )
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Додано: Сер 25 січ, 2023 21:33
Хто знає що та НБУ на приймало сьогодні?
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Додано: Сер 25 січ, 2023 21:44
Maxwe11 написав:Evgeny
юнекс уже давно не у новинського, це тепер банк з іноземним капіталом і моїм конверто депо
Точно.
Прошу прощение.
В апреле 2021 года Юнекс Банк был приобретен крупнейшей инвестиционной компанией Украины Dragon Capital и гражданином Чехии Иваном Свитеком. Акционеры банка: Томаш Фиала, через ряд компаний группы Dragon Capital, — 75,01%; Иван Свитек, прямое участие, — 24,99%.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 21:54
mustbe написав: SILVER_UA написав:
Подскажите, а в евро такие конвертационные депозиты тоже предлагаются банками, где можно ознакомиться с курсами ?
Это строго секретная информация, только для посвящённых )
І це правильно.
Розвели тута лікбез, усі усьо знають. Понабігли тута у клЮб. Нічого нікому не пишіть і не кажіть. ,,Болівар двох не витримає,,@
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