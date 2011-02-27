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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
Ох днище
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:34

  Maxwe11 написав:Evgeny юнекс уже давно не у новинського, це тепер банк з іноземним капіталом і моїм конверто депо :D

І моїм теж. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:11

  Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.

А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:23

Евро

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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:29

  SILVER_UA написав:Подскажите, а в евро такие конвертационные депозиты тоже предлагаются банками, где можно ознакомиться с курсами ?

Это строго секретная информация, только для посвящённых )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хто знає що та НБУ на приймало сьогодні?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:44

  Maxwe11 написав:Evgeny юнекс уже давно не у новинського, це тепер банк з іноземним капіталом і моїм конверто депо :D



Точно.

Прошу прощение.

В апреле 2021 года Юнекс Банк был приобретен крупнейшей инвестиционной компанией Украины Dragon Capital и гражданином Чехии Иваном Свитеком. Акционеры банка: Томаш Фиала, через ряд компаний группы Dragon Capital, — 75,01%; Иван Свитек, прямое участие, — 24,99%.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:54

  mustbe написав:
  SILVER_UA написав:Подскажите, а в евро такие конвертационные депозиты тоже предлагаются банками, где можно ознакомиться с курсами ?

Это строго секретная информация, только для посвящённых )

І це правильно. :mrgreen: Розвели тута лікбез, усі усьо знають. Понабігли тута у клЮб. Нічого нікому не пишіть і не кажіть. ,,Болівар двох не витримає,,@ :mrgreen:
alex lem
 
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