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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 23:56

  ihorsic написав:Хто знає що та НБУ на приймало сьогодні?
Катя Рожкова точно знає. Ви у неї запитайте та напишіть нам.
Шановний mustbe постом вище Вашого написав універсальу фразу: "Это строго секретная информация, только для посвящённых"
26 січня з 14:00 повідомлять всім іншим.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 00:28

  Vivat написав:
  Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.

А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...

А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 01:04

Evgeny написав:Сегодня Зеленский подписал решение РНБО по санкциям. Санкции наложили на Новинского.
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/6052.html
Строк застосування
п'ять років
"однако, тенденция!" ©

следующие - Сукисы?
Ломбард как потенциальное место для клуба 100К - фсьо?
или под национализацию за 1грн пойдет ?
flysoulfly
 
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