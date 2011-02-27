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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 січ, 2023 23:56
ihorsic написав:
Хто знає що та НБУ на приймало сьогодні?
Катя Рожкова точно знає. Ви у неї запитайте та напишіть нам.
Шановний mustbe постом вище Вашого написав універсальу фразу: "Это строго секретная информация, только для посвящённых"
26 січня з 14:00 повідомлять всім іншим.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 00:28
Vivat написав: Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...
А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 01:04
"однако, тенденция!" ©
следующие - Сукисы?
Ломбард как потенциальное место для клуба 100К - фсьо?
или под национализацию за 1грн пойдет ?
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