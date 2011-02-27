|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 00:28
Vivat написав: Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...
А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?
-
igor_egor202
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 01:04
"однако, тенденция!" ©
следующие - Сукисы?
Ломбард как потенциальное место для клуба 100К - фсьо?
или под национализацию за 1грн пойдет ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1343
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 560 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 08:54
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16504
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2974 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 08:56
igor_egor202 написав:
А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?
Як для нашого міста, то різниця між курсами - 5 копійок (ну 10). Порахуйте, що вигідніше - заморозити на 10 днів (робочих) чи обміняти тут же на місці.
Не знаю, як хто - а я для себе вирішив - якщо різниця між ринковим курсом і курсом обміну в банку не більше 5-10-15 коп, то міняю на місці і отримую договір. Всі "втрати" погасяться одним додатковим вкладенням... Звідки додаткові кошти? - так просто прийдеться трошки збільшити виділений ліміт на цю карусель.
-
Vivat
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 23.09.13
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 10:22
igor_egor202 написав: Diman написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.
А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...
А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?
15-20 коп
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5762
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:02
Ромасик , на зараз У НАС SantaOpt Чернівці (телеграм-бот)- 40,30... Сенс - 40,25... Так що тільки 5 коп різниця...
-
Vivat
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 23.09.13
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:20
ScaryBee написав: Investor_K написав:
Я б запропонував таке рішення.
Хто є членом клубу (мав конвертдепо) - той і надалі має таку можливість.
А нових - не пущать!
Оце державницьке рішення!
чудове господарницьке рішення.
Конвертдепо не резиновое. Понаехали халявщики.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:31
Vivat написав:Ромасик
, на зараз У НАС SantaOpt Чернівці (телеграм-бот)- 40,30... Сенс - 40,25... Так що тільки 5 коп різниця...
В Приваті продаж 40.2, в Сенс купiвля 40.25
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:43
Евгений Н. написав: Vivat написав:Ромасик
, на зараз У НАС SantaOpt Чернівці (телеграм-бот)- 40,30... Сенс - 40,25... Так що тільки 5 коп різниця...
В Приваті продаж 40.2, в Сенс купiвля 40.25
И доллар в привате на продажу есть? Прям вот зашел в ближайший Приват и купил 1-2тыс
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 540
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2139 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54186
|
|
|5
|25727
|
|
|3
|6559
|
|