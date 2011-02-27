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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 00:28

  Vivat написав:
  Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.

А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...

А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 01:04

Evgeny написав:Сегодня Зеленский подписал решение РНБО по санкциям. Санкции наложили на Новинского.
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/6052.html
Строк застосування
п'ять років
"однако, тенденция!" ©

следующие - Сукисы?
Ломбард как потенциальное место для клуба 100К - фсьо?
или под национализацию за 1грн пойдет ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:54

https://24tv.ua/economy/ru/kogda-ukrain ... 4_n2242135
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  igor_egor202 написав:А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?

Як для нашого міста, то різниця між курсами - 5 копійок (ну 10). Порахуйте, що вигідніше - заморозити на 10 днів (робочих) чи обміняти тут же на місці.
Не знаю, як хто - а я для себе вирішив - якщо різниця між ринковим курсом і курсом обміну в банку не більше 5-10-15 коп, то міняю на місці і отримую договір. Всі "втрати" погасяться одним додатковим вкладенням... Звідки додаткові кошти? - так просто прийдеться трошки збільшити виділений ліміт на цю карусель.
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

igor_egor202 написав:
  Diman написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі дали 2000$ в касі без попереднього замовлення. За 500 сказали приходити в інший день або писати заяву на замовлення
чорта з два, в столичній супер сенс банці в касі не знайшлося штуки баксів, сказали за 10 днів приходити.
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.

А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...

А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?
15-20 коп
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:02

Ромасик , на зараз У НАС SantaOpt Чернівці (телеграм-бот)- 40,30... Сенс - 40,25... Так що тільки 5 коп різниця...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:20

  ScaryBee написав:
  Investor_K написав:Я б запропонував таке рішення.
Хто є членом клубу (мав конвертдепо) - той і надалі має таку можливість.
А нових - не пущать!

Оце державницьке рішення! :)

чудове господарницьке рішення.


Конвертдепо не резиновое. Понаехали халявщики. :D
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:31

  Vivat написав:Ромасик , на зараз У НАС SantaOpt Чернівці (телеграм-бот)- 40,30... Сенс - 40,25... Так що тільки 5 коп різниця...


В Приваті продаж 40.2, в Сенс купiвля 40.25
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:43

  Евгений Н. написав:
  Vivat написав:Ромасик , на зараз У НАС SantaOpt Чернівці (телеграм-бот)- 40,30... Сенс - 40,25... Так що тільки 5 коп різниця...


В Приваті продаж 40.2, в Сенс купiвля 40.25

И доллар в привате на продажу есть? Прям вот зашел в ближайший Приват и купил 1-2тыс :mrgreen:
Danik
 
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