|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 13:09
somilitark написав: Danik написав: Евгений Н. написав:
,
В Приваті продаж 40.2, в Сенс купiвля 40.25
И доллар в привате на продажу есть? Прям вот зашел в ближайший Приват и купил 1-2тыс
Вам дуже смішно, але є там долар, до 1000 і клієнтам банку)))
на сайте привата продажа 40.30
-
J
-
-
- Повідомлень: 5618
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|54188
|
|
|5
|25727
|
|
|3
|6559
|
|