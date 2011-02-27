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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 536537538539>
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:09

  somilitark написав:
  Danik написав:
  Евгений Н. написав:,

В Приваті продаж 40.2, в Сенс купiвля 40.25

И доллар в привате на продажу есть? Прям вот зашел в ближайший Приват и купил 1-2тыс :mrgreen:

Вам дуже смішно, але є там долар, до 1000 і клієнтам банку)))

на сайте привата продажа 40.30
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:52

https://finance.ua/saving/konvertacijni-depozyty-2023
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:39

  Искатель написав:https://finance.ua/saving/konvertacijni-depozyty-2023

Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must be. Его табличка была использована при подготовке публикации

Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:44

  mustbe написав:Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )

А будешь возникать - счёт за рекламу выставят :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:47

  moveton написав:
  mustbe написав:Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )

А будешь возникать - счёт за рекламу выставят :mrgreen:

Это в лучшем случае.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:49

  mustbe написав:Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )

Здесь жирные свинорылы, в донатах не нуждаются :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 14:51

Чому 43 банка, а не 45?
Начебто така кількість вже днів 10 ?

Та й трохи рекламою Айбокса тягне, хоча в нього не найліпший курс купівлі чи навіть загальний...
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ну шо там, шо там НБУ ?????????????????????????
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:06

  AlxK написав:Та й трохи рекламою Айбокса тягне, хоча в нього не найліпший курс купівлі чи навіть загальний...

Не лучший, но второе место тоже неплохо. Кстати, кому-то в Айбоксе удалось зарегаться в их интернет-банкинге (не путать с приложением), чтобы свой текущий счёт видеть и гонять бабло между ним и карточным? Они ж депо с карточного не принимают. Мне коллцентр сказал, что у них онлайн функция регистрации не работает и нужно звонить в IT отдел, чтобы зарегали ручками. А IT отдел только кушает деньги своим роботом за звонок на 044 и никто трубку не берёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:06

  cohan написав:ну шо там, шо там НБУ ?????????????????????????
Без сенсаций...
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