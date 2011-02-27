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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 13:09
somilitark написав: Danik написав: Евгений Н. написав:
,
В Приваті продаж 40.2, в Сенс купiвля 40.25
И доллар в привате на продажу есть? Прям вот зашел в ближайший Приват и купил 1-2тыс
Вам дуже смішно, але є там долар, до 1000 і клієнтам банку)))
на сайте привата продажа 40.30
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:52
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Додано: Чет 26 січ, 2023 14:39
Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must be. Его табличка была использована при подготовке публикации
Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
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mustbe
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Додано: Чет 26 січ, 2023 14:44
mustbe написав:
Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
А будешь возникать - счёт за рекламу выставят
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moveton
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Додано: Чет 26 січ, 2023 14:47
moveton написав: mustbe написав:
Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
А будешь возникать - счёт за рекламу выставят
Это в лучшем случае.
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Investor_K
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Додано: Чет 26 січ, 2023 14:51
Чому 43 банка, а не 45?
Начебто така кількість вже днів 10 ?
Та й трохи рекламою Айбокса тягне, хоча в нього не найліпший курс купівлі чи навіть загальний...
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AlxK
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:03
ну шо там, шо там НБУ ?????????????????????????
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cohan
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:06
AlxK написав:
Та й трохи рекламою Айбокса тягне, хоча в нього не найліпший курс купівлі чи навіть загальний...
Не лучший, но второе место тоже неплохо. Кстати, кому-то в Айбоксе удалось зарегаться в их интернет-банкинге (не путать с приложением), чтобы свой текущий счёт видеть и гонять бабло между ним и карточным? Они ж депо с карточного не принимают. Мне коллцентр сказал, что у них онлайн функция регистрации не работает и нужно звонить в IT отдел, чтобы зарегали ручками. А IT отдел только кушает деньги своим роботом за звонок на 044 и никто трубку не берёт.
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moveton
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:06
cohan написав:
ну шо там, шо там НБУ ?????????????????????????
Без сенсаций...
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asti
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