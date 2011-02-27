|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 15:07
AlxK написав:
Чому 43 банка, а не 45?
Начебто така кількість вже днів 10 ?
Та й трохи рекламою Айбокса тягне, хоча в нього не найліпший курс купівлі чи навіть загальний...
Так там же два банка по 2 раза - ТАС и Конкорд (онлайн и оффлайн). Потому, наверно, так и посчитали.
Кстати...если мне будет позволено... я б сделал одинаковый номер для обеих позиций. Т.е. две строчки с одинаковым номером у ТАСа и аналогично - у Конкорда. Если, конечно, там не идет индексация по этому полю...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 4664 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Чет 26 січ, 2023 15:08
mustbe написав:
Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must be. Его табличка была использована при подготовке публикации
Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
Дружище, у Вас строчка с донатами не бросается в глаза в последнем варианте. А "Финансы" как могли, так прорекламировали
Вы строчку пожирней сделайте...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 4664 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54189
|
|
|5
|25727
|
|
|3
|6559
|
|