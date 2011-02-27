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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 15:07
AlxK написав:
Чому 43 банка, а не 45?
Начебто така кількість вже днів 10 ?
Та й трохи рекламою Айбокса тягне, хоча в нього не найліпший курс купівлі чи навіть загальний...
Так там же два банка по 2 раза - ТАС и Конкорд (онлайн и оффлайн). Потому, наверно, так и посчитали.
Кстати...если мне будет позволено... я б сделал одинаковый номер для обеих позиций. Т.е. две строчки с одинаковым номером у ТАСа и аналогично - у Конкорда. Если, конечно, там не идет индексация по этому полю...
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:08
mustbe написав:
Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must be. Его табличка была использована при подготовке публикации
Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
Дружище, у Вас строчка с донатами не бросается в глаза в последнем варианте. А "Финансы" как могли, так прорекламировали
Вы строчку пожирней сделайте...
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:36
Пора делать платный доступ по подписке
А то информацией пользуются, котлеты крутятся, а хоть бы кто доллар сбросил.
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spiridonwot
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:43
Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.[/quote]
А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...[/quote]
А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?[/quote]У меня в Запорожье 15 коп , это 400 грв. Если 10 дней задержки , что не вложиш в карусель от 90 дней , в альфе будет где то примерно , чуть меньше 900 грв .
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Frez
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:51
На хрена надо было в Альфу вкладываться, а тем более когда 3 мес.назад про неё уже слухи ходили...??? Я понимаю, когда нет др.банков, но в Запорожье с хорошими курсами и отдачей их в достатке
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:55
asti написав: cohan написав:
ну шо там, шо там НБУ ?????????????????????????
Без сенсаций...
у Нацбанку зазначають, що надалі працюватимуть над тим, аби запровадити валютні послаблення. Саме цей напрямок там наразі вважають стратегічним.
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J
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:05
J написав: asti написав: cohan написав:
ну шо там, шо там НБУ ?????????????????????????
Без сенсаций...
у Нацбанку зазначають, що надалі працюватимуть над тим, аби запровадити валютні послаблення. Саме цей напрямок там наразі вважають стратегічним.
Не зря я тут последнюю неделю очень боялся. Они почитали и решили Клуб не трогать. А то и так все боятся.)))
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Investor_K
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:07
mustbe написав:
Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must be. Его табличка была использована при подготовке публикации
Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
Ця стаття запізнилась місяців на 4-5
Востаннє редагувалось angra
в Чет 26 січ, 2023 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:08
Investor_K написав:
Не зря я тут последнюю неделю очень боялся. Они почитали и решили Клуб не трогать. А то и так все боятся.)))
В клубе сидят и думают когда перекладывают на новый срок - всё последний раз и забираю.
А когда заканчивается, то думают иначе - ещё раз крутну и заберу))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:14
Игорь Алексеевич Я например думаю каруселить пока государство предоставляет такую возможность.
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angra
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