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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:14
Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must
Благодаря форумчанину must
, многие в клубе почувствовали в это непростое время вкус настоящего Виски. Я тоже ему благодарен, т.к. его таблица помогла не плохо заработать. Думаю поправить своё здоровье за счёт заработанного в клубе..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:18
angra написав:Игорь Алексеевич
Я например думаю каруселить пока государство предоставляет такую возможность.
Правильно, риски минимальные, но зато получения в кассе с улыбкой на лице.
Иногда затраты только на валерьяну Болгарскую, когда срок приближается и весь с мыслями - успеть бы пока не бахкают
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 26 січ, 2023 16:38
Эта карусель как наркотик...
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Investor_K
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