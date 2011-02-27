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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 537538539540
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:14

Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must

Благодаря форумчанину must, многие в клубе почувствовали в это непростое время вкус настоящего Виски. Я тоже ему благодарен, т.к. его таблица помогла не плохо заработать. Думаю поправить своё здоровье за счёт заработанного в клубе.. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:18

  angra написав:Игорь Алексеевич Я например думаю каруселить пока государство предоставляет такую возможность.
Правильно, риски минимальные, но зато получения в кассе с улыбкой на лице.
Иногда затраты только на валерьяну Болгарскую, когда срок приближается и весь с мыслями - успеть бы пока не бахкают :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6150
З нами з: 13.09.09
Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Эта карусель как наркотик...
Investor_K
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