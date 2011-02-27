|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:14
Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must
Благодаря форумчанину must
, многие в клубе почувствовали в это непростое время вкус настоящего Виски. Я тоже ему благодарен, т.к. его таблица помогла не плохо заработать. Думаю поправить своё здоровье за счёт заработанного в клубе..
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6153
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:18
angra написав:Игорь Алексеевич
Я например думаю каруселить пока государство предоставляет такую возможность.
Правильно, риски минимальные, но зато получения в кассе с улыбкой на лице.
Иногда затраты только на валерьяну Болгарскую, когда срок приближается и весь с мыслями - успеть бы пока не бахкают
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6153
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:24
mustbe
Спасибо за таблицу.
Реально помогает. Постоянно пользуюсь.
Что-то отправлял Вам раньше, не помню сколько.
Только что опять отправил 3 $ (по курсу 50).
-
odeshm6
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 24.12.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 16:38
Эта карусель как наркотик...
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8397
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 18:16
Ув mustbe Вы добавили новый банк, если не сложно напишите какой Вы добавили
и в дальнейшем, пишите какие банки Вы добавляете
-
YuriiKharkiv
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 18.01.14
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 18:29
Investor_K написав:
Эта карусель как наркотик...
требует все время увеличивать дозу?)
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 378
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 18:40
nekefer написав: Investor_K написав:
Эта карусель как наркотик...
требует все время увеличивать дозу?)
А потом брать в долг у друзей и родственников))
И молится на обменники))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6153
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 січ, 2023 18:52
За словами заступника голови НБУ, незважаючи на зростання обсягів інтервенцій регулятора з резервів протягом грудня-січня, обсяги міжнародних резервів Нацбанку зросли.
Минулий рік Україна закінчила із резервами на рівні $28,5 млрд, а за підсумками січня вони можуть зрости до $30 млрд.
Гелетій наголосив, що Україна має абсолютно адекватний рівень резервів і з урахуванням метрики МВФ.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6153
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:18
Investor_K написав:
Эта карусель как наркотик...
Після нормальних каруселей це як пиво після самогону
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 415
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:27
Искатель написав: AlxK написав:
Чому 43 банка, а не 45?
Начебто така кількість вже днів 10 ?
Та й трохи рекламою Айбокса тягне, хоча в нього не найліпший курс купівлі чи навіть загальний...
Так там же два банка по 2 раза - ТАС и Конкорд (онлайн и оффлайн). Потому, наверно, так и посчитали.
Кстати...если мне будет позволено... я б сделал одинаковый номер для обеих позиций. Т.е. две строчки с одинаковым номером у ТАСа и аналогично - у Конкорда. Если, конечно, там не идет индексация по этому полю...
Это не трудно и вполне возможно.
Но не думаю, что это правильно.
А изю как нумеровать ? Как тазик или отдельно ?
Как по мне - ненужное усложнение простой и понятной конструкции
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6724
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54192
|
|
|5
|25727
|
|
|3
|6559
|
|