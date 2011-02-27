Так доза сама увеличивается, автоматом.
На 3% каждый месяц )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:29
Додано: Чет 26 січ, 2023 20:01
Последний добавленный банк - БИС.
Все крупные изменения в таблице я описываю в этой теме, следите за ней.
Мелкие/косметические изменения тоже происходят регулярно, но стараюсь делать их незаметно для конечного юзера
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