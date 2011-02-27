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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:29
nekefer написав: Investor_K написав:
Эта карусель как наркотик...
требует все время увеличивать дозу?)
Так доза сама увеличивается, автоматом.
На 3% каждый месяц )
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Додано: Чет 26 січ, 2023 20:01
YuriiKharkiv написав:
Ув mustbe
Вы добавили новый банк, если не сложно напишите какой Вы добавили
и в дальнейшем, пишите какие банки Вы добавляете
Последний добавленный банк - БИС.
Все крупные изменения в таблице я описываю в этой теме, следите за ней.
Мелкие/косметические изменения тоже происходят регулярно, но стараюсь делать их незаметно для конечного юзера
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Додано: Чет 26 січ, 2023 20:10
Investor_K написав:
Эта карусель как наркотик...
Согласен. Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!
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Додано: Чет 26 січ, 2023 20:35
asti написав: Investor_K написав:
Эта карусель как наркотик...
Согласен. Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!
65К -?
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Investor_K
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Додано: Чет 26 січ, 2023 20:37
asti написав:
Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!
К концу весны - ждём к клубе 100к )
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Додано: Чет 26 січ, 2023 21:32
mustbe написав: asti написав:
Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!
К концу весны - ждём к клубе 100к )
К концу весны - вполне реально))
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