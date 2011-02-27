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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:29

  nekefer написав:
  Investor_K написав:Эта карусель как наркотик...

требует все время увеличивать дозу?)

Так доза сама увеличивается, автоматом.
На 3% каждый месяц )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 20:01

  YuriiKharkiv написав:Ув mustbe Вы добавили новый банк, если не сложно напишите какой Вы добавили
и в дальнейшем, пишите какие банки Вы добавляете

Последний добавленный банк - БИС.
Все крупные изменения в таблице я описываю в этой теме, следите за ней.
Мелкие/косметические изменения тоже происходят регулярно, но стараюсь делать их незаметно для конечного юзера
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 20:06

  angra написав:Игорь Алексеевич Я например думаю каруселить пока государство предоставляет такую возможность.
и я того и я того и того же мнения! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 20:10

  Investor_K написав:Эта карусель как наркотик...
Согласен. Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 20:30

asti поздравляю
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 20:35

  asti написав:
  Investor_K написав:Эта карусель как наркотик...
Согласен. Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!

65К -?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 20:37

  asti написав:Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!

К концу весны - ждём к клубе 100к )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:32

  mustbe написав:
  asti написав:Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!
К концу весны - ждём к клубе 100к )
К концу весны - вполне реально))
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:43

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Эта карусель как наркотик...

Після нормальних каруселей це як пиво після самогону

А як це?..
Не п'ю ані перше, ані друге
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:57

  sergey_sryvkin написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Эта карусель как наркотик...

Після нормальних каруселей це як пиво після самогону

А як це?..
Не п'ю ані перше, ані друге

Спробуйте, тоді зрозумієте! ;) ;)
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