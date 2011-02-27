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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 січ, 2023 22:13
mustbe написав: nekefer написав: Investor_K написав:
Эта карусель как наркотик...
требует все время увеличивать дозу?)
Так доза сама увеличивается, автоматом.
На 3% каждый месяц )
Ну не скажіть
Коли ще був ліміт в 50к у мене була ціль вивести всю валюту з рахунку ФОП.
В листопаді почав заробляти цим Х грн
В грудні - 2Х
В січні - 2.5Х
В лютому планую на 3Х вийти, треба як ніяк податки сплати, страховку оплатити і т.п
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Maxwe11
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:16
mustbe написав:
Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must be. Его табличка была использована при подготовке публикации
Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
Вже не вперше журналісти використовують Ваш труд, раніше навіть шляхом плагіату, без посилань на Ваше авторство.
Я би порадив Вам підписати таблиці жирним шрифтом, що Всі права на використання даних таблиці належать Вам і захищені авторським правом. Використання даних таблиці можливе лише з Вашого дозволу або з відповідною сумою донату...
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Visky
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:22
Maxwe11 написав:
Пумба не видає пайку, або видає з комісом. У них бачите технічний збій і операція без коміса не проходить. Перед цим менеджер оформила пластик і теж з другої спроби.
Валюта в касі - мішанина зелених і синіх з печатками. Касирша ще питає, "А ви замовляли?" хоча в підтримці і менеджер у відділенні підтвердила, що замовляти не потрібно.
Київ, відділення в центрі.
Створили заявку на виправлення, але дорогоцінний час це не поверне.
Update: відзвонилися з Пумби в той же день, що проблему з комісом вирішено, і можна приходити знімати. Сьогодні зняв новенькими (номери не підряд) у типу Віп відділенні.
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Maxwe11
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:42
Давайте поговоримо серьозно.
Карусель - це кидок від НБУ.
Ніколи в житті не відкривайте депозит у валюті по курсу НБУ.
Банки такі депозити не віддають, НБУ їх блокує назавжди.
Тому тримайте всі ваші доляри або евріки під матрасом.
Не заважайте нам працювати
P.S. І не міняйте валюту в обміннику, бо курс виросте, це інфа 100%
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deneg net
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Додано: Чет 26 січ, 2023 23:02
asti написав: sergey_sryvkin написав: Дюрі-бачі написав:
Після нормальних каруселей це як пиво після самогону
А як це?..
Не п'ю ані перше, ані друге
Спробуйте, тоді зрозумієте!
буде погано, незалежно від послідовності
краще поясніть
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 00:43
asti написав: mustbe написав: asti написав:
Я на радостях даже купил себе бутылочку французского сухого красного - отметить это событие - продление абонемента на карусель, а также свои 65k...!!!
К концу весны - ждём к клубе 100к )
К концу весны - вполне реально))
а 100к разве достижимо?
ну, Агро заберет удачно хвостик от 4050000
а 40 банков разве есть ?
там же из 44х
-1 конкорд
-1 ТАС, -1 Изи, -1Моно ( или Моно другой МФО ?)
и какой-нибудь Полтава, Грант, Кредитвест, МТБ хрен найдешь в других городах...
... по грани ходим
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cohan
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 01:06
cohan написав:
а 100к разве достижимо?
а 40 банков разве есть ?
Одружитися вам, пане, слід
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 06:33
sergey_sryvkin написав: cohan написав:
а 100к разве достижимо?
а 40 банков разве есть ?
Одружитися вам, пане, слід
І дітей повнолітних мати. Бажано з дорослими онуками.
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Investor_K
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:30
Investor_K написав:
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І дітей повнолітних мати. Бажано з дорослими онуками.
так у них свої 100к повинні бути
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J
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