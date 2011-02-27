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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:57
Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?
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la9
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:11
Visky написав: mustbe написав:
Редакция Finance.ua выражает признательность форумчанину must be. Его табличка была использована при подготовке публикации
Да, просто своими словами описали таблицу, сортируя её по разным столбцам.
Но вот щедрого доната от финансов я что-то не заметил )
Вже не вперше журналісти використовують Ваш труд, раніше навіть шляхом плагіату, без посилань на Ваше авторство.
Я би порадив Вам підписати таблиці жирним шрифтом, що Всі права на використання даних таблиці належать Вам і захищені авторським правом. Використання даних таблиці можливе лише з Вашого дозволу або з відповідною сумою донату...
Новини і загально доступна інформація не можуть бути предметом авторського права.
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Ромасик
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:14
Ромасик написав:
Новини і загально доступна інформація не можуть бути предметом авторського права.
Це формальний підхід. Могли ж людині хоча б віскі купити.
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Investor_K
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