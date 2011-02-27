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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:57
Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?
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la9
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:13
la9 В Райфе - на горячую линию звонить за 2 дня. тел. 0800-500-133
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foxluck
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:54
foxluck написав:la9
В Райфе - на горячую линию звонить за 2 дня. тел. 0800-500-133
Можно в чате мобильного приложении райфа заранее заказать
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lara_08
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