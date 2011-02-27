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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:57
Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?
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la9
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:13
la9 В Райфе - на горячую линию звонить за 2 дня. тел. 0800-500-133
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foxluck
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:54
foxluck написав:la9
В Райфе - на горячую линию звонить за 2 дня. тел. 0800-500-133
Можно в чате мобильного приложении райфа заранее заказать
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lara_08
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:04
sergey_sryvkin написав: cohan написав:
а 100к разве достижимо?
а 40 банков разве есть ?
Одружитися вам, пане, слід
Чи може жінка зробити чоловіка мільйонером?
Може, якщо він мільярдер.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:07
la9 написав:
Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?
перед заказом в Райфе, виберите отделение или проверьте его существование.
райф в сичне сильно ретировался. закривает отделения.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:45
Goodman написав: la9 написав:
Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?
перед заказом в Райфе, виберите отделение или проверьте его существование.
РАЙФ В СИЧНЕ СИЛЬНО РЕТИРОВАЛСЯ. ЗАКРИВАЕТ ОТДЕЛЕНИЯ.
И правильно делает.
Пример: у нас в Кропиве два отделения райфа находятся практически в одном месте в центре города, причём одно из них, то , что поменьше практически всегда пустует, а находится при этом в очень козырном месте на центральной пешеходной улице, где прекрасно разместилось бы какое-то кафе, например, или магазинчик. Вот и вопрос, зачем?!
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:46
Investor_K написав: J написав:
так у них свої 100к повинні бути
Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити..
Для чого чекати 3 місяці, якщо можна кожен місяц в тому ж банку новий вклад відкривати, звичайно якщо є гроші на новий вклад кожного місяця.
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