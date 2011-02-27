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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:57

Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:13

la9 В Райфе - на горячую линию звонить за 2 дня. тел. 0800-500-133
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:54

  foxluck написав:la9 В Райфе - на горячую линию звонить за 2 дня. тел. 0800-500-133

Можно в чате мобильного приложении райфа заранее заказать
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:04

  sergey_sryvkin написав:
  cohan написав:а 100к разве достижимо?
а 40 банков разве есть ?

Одружитися вам, пане, слід :)

Чи може жінка зробити чоловіка мільйонером?
Може, якщо він мільярдер.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  la9 написав:Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?


перед заказом в Райфе, виберите отделение или проверьте его существование.
райф в сичне сильно ретировался. закривает отделения.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:45

  Goodman написав:
  la9 написав:Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?

перед заказом в Райфе, виберите отделение или проверьте его существование.
РАЙФ В СИЧНЕ СИЛЬНО РЕТИРОВАЛСЯ. ЗАКРИВАЕТ ОТДЕЛЕНИЯ.


И правильно делает.

Пример: у нас в Кропиве два отделения райфа находятся практически в одном месте в центре города, причём одно из них, то , что поменьше практически всегда пустует, а находится при этом в очень козырном месте на центральной пешеходной улице, где прекрасно разместилось бы какое-то кафе, например, или магазинчик. Вот и вопрос, зачем?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:46

  Investor_K написав:
  J написав:так у них свої 100к повинні бути

Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити.. :D


Для чого чекати 3 місяці, якщо можна кожен місяц в тому ж банку новий вклад відкривати, звичайно якщо є гроші на новий вклад кожного місяця.
77st
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:51

  77st написав:
  Investor_K написав:
  J написав:так у них свої 100к повинні бути

Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити.. :D


Для чого чекати 3 місяці, якщо можна кожен місяц в тому ж банку новий вклад відкривати, звичайно якщо є гроші на новий вклад кожного місяця.


на кожен никаких жен и детей не хватит :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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