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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:
  J написав:так у них свої 100к повинні бути

Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити.. :D
40х2,5х3=300К баксов на 1 ИНН
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:05

  77st написав:Для чого чекати 3 місяці, якщо можна кожен місяц в тому ж банку новий вклад відкривати, звичайно якщо є гроші на новий вклад кожного місяця.


при лимите 50К это работало. но вот при лимите 100К за буйки не рекомендуется заплывать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:18

mephala 3*100 < 400 тому якщо банк не основний то за буйки важко заплисти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:21

Банк может буек и возле берега поставить
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дюрі-бачі написав:mephala 3*100 < 400 тому якщо банк не основний то за буйки важко заплисти.
Банк считает обороты
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:56

  Goodman написав:
  la9 написав:Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?


перед заказом в Райфе, виберите отделение или проверьте его существование.
райф в сичне сильно ретировался. закривает отделения.


нічого, на росії нове відкриють :)
я розумію що це різні "типу" установи - але все одно керівництво у Відні сидить
DmitryZP
 
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