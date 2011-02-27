|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:05
Investor_K написав: J написав:
так у них свої 100к повинні бути
Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити..
40х2,5х3=300К баксов на 1 ИНН
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5774
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:05
77st написав:
Для чого чекати 3 місяці, якщо можна кожен місяц в тому ж банку новий вклад відкривати, звичайно якщо є гроші на новий вклад кожного місяця.
при лимите 50К это работало. но вот при лимите 100К за буйки не рекомендуется заплывать.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7830
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:18
mephala 3*100 < 400 тому якщо банк не основний то за буйки важко заплисти.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:21
Банк может буек и возле берега поставить
-
J
-
-
- Повідомлень: 5622
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:54
Дюрі-бачі написав:mephala 3*100 < 400 тому якщо банк не основний то за буйки важко заплисти.
Банк считает обороты
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5774
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:56
Goodman написав: la9 написав:
Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?
перед заказом в Райфе, виберите отделение или проверьте его существование.
райф в сичне сильно ретировался. закривает отделения.
нічого, на росії нове відкриють
я розумію що це різні "типу" установи - але все одно керівництво у Відні сидить
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4176
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:54
Лично я открывал в отделении!С менеджером оно надежне, и раскажет и подскажет, был у меня косяк, исправила через открытие депозита в гривне, сразу же закрыли, деньги упали на карту и тут же на покупку валютного депо!ИМХО!Но ради 4 копеек экономии можете рискнуть
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54210
|
|
|5
|25731
|
|
|3
|6563
|
|