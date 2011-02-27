40х2,5х3=300К баксов на 1 ИНН
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:05
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:05
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:18
mephala 3*100 < 400 тому якщо банк не основний то за буйки важко заплисти.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:54
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Банк считает обороты
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:56
нічого, на росії нове відкриють
я розумію що це різні "типу" установи - але все одно керівництво у Відні сидить
Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:54
Лично я открывал в отделении!С менеджером оно надежне, и раскажет и подскажет, был у меня косяк, исправила через открытие депозита в гривне, сразу же закрыли, деньги упали на карту и тут же на покупку валютного депо!ИМХО!Но ради 4 копеек экономии можете рискнуть
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:29
easymodeon5k Это расходы если открытие делает девочка в банке. Закидываете на ошадный депозит без комиссии по iban или наличкой на кредитку very. Если на кредитку по p2p говорят можно уйти в овердрафт если деньги не отлежатся ночь. И открываете без комисии с кредитки. Также с ощадного можно вывести на виртуальную для выплат сразу и открыть с нее.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
easymodeon5k, в первом сообщении этой темы смотри ссылку на таблицу, там фактически все моменты по комиссиям и курсам.
Другими словами, для онлайн свои условия, через отделения другие.
Кредитка пополняется бесплатно и пополнять нужно на 1 копейку больше, чем сумма списания на депозит. Пополнять стоит по кнопке "Погасити кредит", которая под картой, или по реквизитам счёта. Если по номеру карты закинуть, то надо ждать отображения этих средств на счету.
Для получения депо необходимо открыть в приложении виртуальную Платівку (Visa).
По выпущенным картам стоит отключить платный GSM-банкинг.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:54
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