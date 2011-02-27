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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:
  J написав:так у них свої 100к повинні бути

Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити.. :D
40х2,5х3=300К баксов на 1 ИНН
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:05

  77st написав:Для чого чекати 3 місяці, якщо можна кожен місяц в тому ж банку новий вклад відкривати, звичайно якщо є гроші на новий вклад кожного місяця.


при лимите 50К это работало. но вот при лимите 100К за буйки не рекомендуется заплывать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:18

mephala 3*100 < 400 тому якщо банк не основний то за буйки важко заплисти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:21

Банк может буек и возле берега поставить
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дюрі-бачі написав:mephala 3*100 < 400 тому якщо банк не основний то за буйки важко заплисти.
Банк считает обороты
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:56

  Goodman написав:
  la9 написав:Напомните, пожалуйста, как заказывать доллар в райфе и мтб?


перед заказом в Райфе, виберите отделение или проверьте его существование.
райф в сичне сильно ретировался. закривает отделения.


нічого, на росії нове відкриють :)
я розумію що це різні "типу" установи - але все одно керівництво у Відні сидить
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:54

Лично я открывал в отделении!С менеджером оно надежне, и раскажет и подскажет, был у меня косяк, исправила через открытие депозита в гривне, сразу же закрыли, деньги упали на карту и тут же на покупку валютного депо!ИМХО!Но ради 4 копеек экономии можете рискнуть 8)
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:29

easymodeon5k Это расходы если открытие делает девочка в банке. Закидываете на ошадный депозит без комиссии по iban или наличкой на кредитку very. Если на кредитку по p2p говорят можно уйти в овердрафт если деньги не отлежатся ночь. И открываете без комисии с кредитки. Также с ощадного можно вывести на виртуальную для выплат сразу и открыть с нее.
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

easymodeon5k, в первом сообщении этой темы смотри ссылку на таблицу, там фактически все моменты по комиссиям и курсам.

Другими словами, для онлайн свои условия, через отделения другие.

Кредитка пополняется бесплатно и пополнять нужно на 1 копейку больше, чем сумма списания на депозит. Пополнять стоит по кнопке "Погасити кредит", которая под картой, или по реквизитам счёта. Если по номеру карты закинуть, то надо ждать отображения этих средств на счету.
Для получения депо необходимо открыть в приложении виртуальную Платівку (Visa).

По выпущенным картам стоит отключить платный GSM-банкинг.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:54

  Howl написав:По выпущенным картам стоит отключить платный GSM-банкинг.

Ценная наводка, кстати. Моя менеджер об этом ни полсловом не обмолвилась. Теперь осталось придумать, как это сделать, когда приложение требует код из SMS, а Киевстар их полностью перестал доставлять...
moveton
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