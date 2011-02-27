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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:58
Ромасик написав: Investor_K написав: J написав:
так у них свої 100к повинні бути
Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити..
40х2,5х3=300К баксов на 1 ИНН
45
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greenozon
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:15
greenozon написав:
45
Та де ж 45, якщо ТАС (онлайн), ТАС (офлайн) і ІЗІ це одне і те ж саме
Конкорд (онл.) і Конкорд (офл.) також.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:32
lisgray_mail написав:easymodeon5k
Это расходы если открытие делает девочка в банке. Закидываете на ошадный депозит без комиссии по iban или наличкой на кредитку very. Если на кредитку по p2p говорят можно уйти в овердрафт если деньги не отлежатся ночь. И открываете без комисии с кредитки. Также с ощадного можно вывести на виртуальную для выплат сразу и открыть с нее.
Тазик.
Забыл пин код вертуальной карты плативки в дол., куда должны упасть зелёные по окончанию депозита.
По условиям замена кода 10грн и они должны лежать на валютной карте. Есть ещё какие то предложения, что бы не зюкаться с этими 10грн?? В отделение всё равно придётся идти за зелёными, может там на месте что то придумать можно? Может закрыть эту плативку и привязанный к ней счёт и открыть новый счёт и открыть новую плативку??
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:40
Ромасик написав: Investor_K написав: J написав:
так у них свої 100к повинні бути
Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити..
40х2,5х3=300К баксов на 1 ИНН
та да, без мамы сложно
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flex123
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:43
Игорь Алексеевич написав:
Тазик.
Забыл пин код вертуальной карты плативки в дол., куда должны упасть зелёные по окончанию депозита.
В ТАС все равно выдача валюты по паспорту (через менеджера а потом уже в кассу), а не по карте.
Так что ПИН и не понадобится.
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foxluck
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:45
foxluck написав: Игорь Алексеевич написав:
Тазик.
Забыл пин код вертуальной карты плативки в дол., куда должны упасть зелёные по окончанию депозита.
В ТАС все равно выдача валюты по паспорту (через менеджера а потом уже в кассу), а не по карте.
Так что ПИН и не понадобится.
Дякую.
Нахрена тогда сказали в отделении открывать вертуальную плативку в дол.??
И ещё СМС по вертуальной плативкам платный? В отделении сказали бесплатный и не надо отключать. Горячка сказала ежемес. 20грн. за СМС
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:54
Игорь Алексеевич написав: foxluck написав: Игорь Алексеевич написав:
Тазик.
Забыл пин код вертуальной карты плативки в дол., куда должны упасть зелёные по окончанию депозита.
В ТАС все равно выдача валюты по паспорту (через менеджера а потом уже в кассу), а не по карте.
Так что ПИН и не понадобится.
Дякую.
Нахрена тогда сказали в отделении открывать вертуальную плативку в дол.??
И ещё СМС по вертуальной плативкам платный? В отделении сказали бесплатный и не надо отключать. Горячка сказала ежемес. 20грн. за СМС
Смс информирование здесь ни при чем
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Ромасик
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:02
З Сенсу забрав залишок по клубу. В А-банку дали 200$.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:14
Ромасик написав:
На ленинградке новое отделение
де його там втулили,чи хтось з'їхав?
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novichok
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:20
novichok написав: Ромасик написав:
На ленинградке новое отделение
де його там втулили,чи хтось з'їхав?
ХШ2, венето зїхало
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Ромасик
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