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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:58

  Ромасик написав:
Investor_K написав:
  J написав:так у них свої 100к повинні бути

Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити.. :D
40х2,5х3=300К баксов на 1 ИНН


45
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:15

  greenozon написав:
45


Та де ж 45, якщо ТАС (онлайн), ТАС (офлайн) і ІЗІ це одне і те ж саме
Конкорд (онл.) і Конкорд (офл.) також.

42 шт
euph0ria
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:32

  lisgray_mail написав:easymodeon5k Это расходы если открытие делает девочка в банке. Закидываете на ошадный депозит без комиссии по iban или наличкой на кредитку very. Если на кредитку по p2p говорят можно уйти в овердрафт если деньги не отлежатся ночь. И открываете без комисии с кредитки. Также с ощадного можно вывести на виртуальную для выплат сразу и открыть с нее.


Тазик.
Забыл пин код вертуальной карты плативки в дол., куда должны упасть зелёные по окончанию депозита.
По условиям замена кода 10грн и они должны лежать на валютной карте. Есть ещё какие то предложения, что бы не зюкаться с этими 10грн?? В отделение всё равно придётся идти за зелёными, может там на месте что то придумать можно? Может закрыть эту плативку и привязанный к ней счёт и открыть новый счёт и открыть новую плативку??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:40

  Ромасик написав:
Investor_K написав:
  J написав:так у них свої 100к повинні бути

Так всьго 40 ж банків. Цикл - 3 місяці. У людини стільки грошей, що потребує допомоги родичів і друзів. Там мільйони баків треба крутити.. :D
40х2,5х3=300К баксов на 1 ИНН

та да, без мамы сложно
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Тазик.
Забыл пин код вертуальной карты плативки в дол., куда должны упасть зелёные по окончанию депозита.

В ТАС все равно выдача валюты по паспорту (через менеджера а потом уже в кассу), а не по карте.
Так что ПИН и не понадобится.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:45

  foxluck написав:
  Игорь Алексеевич написав:Тазик.
Забыл пин код вертуальной карты плативки в дол., куда должны упасть зелёные по окончанию депозита.

В ТАС все равно выдача валюты по паспорту (через менеджера а потом уже в кассу), а не по карте.
Так что ПИН и не понадобится.

Дякую.
Нахрена тогда сказали в отделении открывать вертуальную плативку в дол.??
И ещё СМС по вертуальной плативкам платный? В отделении сказали бесплатный и не надо отключать. Горячка сказала ежемес. 20грн. за СМС
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:
  foxluck написав:
  Игорь Алексеевич написав:Тазик.
Забыл пин код вертуальной карты плативки в дол., куда должны упасть зелёные по окончанию депозита.

В ТАС все равно выдача валюты по паспорту (через менеджера а потом уже в кассу), а не по карте.
Так что ПИН и не понадобится.

Дякую.
Нахрена тогда сказали в отделении открывать вертуальную плативку в дол.??
И ещё СМС по вертуальной плативкам платный? В отделении сказали бесплатный и не надо отключать. Горячка сказала ежемес. 20грн. за СМС
Смс информирование здесь ни при чем
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

З Сенсу забрав залишок по клубу. В А-банку дали 200$.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:14

  Ромасик написав:На ленинградке новое отделение

де його там втулили,чи хтось з'їхав?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 16:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

novichok написав:
  Ромасик написав:На ленинградке новое отделение

де його там втулили,чи хтось з'їхав?
ХШ2, венето зїхало
Ромасик
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