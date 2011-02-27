RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:...вертуальной...
навчiть вже хтось Iгора Олексiйовича, що слово вIртуальний (росiйською - вИртуальный) - походить не вiд росiйського "вертеть" - а є словом iншомовного походження - вiд англiйського "virtual".
Alien
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:05

  easymodeon5k написав:День добрый. Собираюсь открыть в ТАС депозит, узнавал 2 раза, что нужна кредитка и тогда никаких комиссий (онлайн).

Кредитка нужна менеджеру, что он ее оформил и ему норматив зачтут.
Проще через ощадний по айбану или в кассу. Не только про ТАС, у многих так.
slonslon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 652
З нами з: 19.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:06

  easymodeon5k написав:День добрый. Собираюсь открыть в ТАС депозит, узнавал 2 раза, что нужна кредитка и тогда никаких комиссий (онлайн). Создал кредитку, решил заглянуть на всякий случай в "Тарифы", пишет 0,5% и 600грн. Звоню на горячую линию, рассказывает, мол да есть такие расходы.
Правильно я понял, что для Онлайн другой курс и это покрывает данные расходы?

Правильно. В онлайне 37,30 и фсё, без всяких комиссий
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Заглянул в https://minfin.com.ua/company/taskombank/review/ Смотрю, ТАСя по неожиданным комисам отжигает куда круче, чем Сеня на который обычно принято бочку катить, что требует внимательности у клиента. У Сени хоть обычно при переводе сразу написано какие комисы будут. Ну и молча включаемоё информирование за 20 грн/мес даже, если пушами - это прекрасно.
На долларовой виртуальной у меня информирование от рождения выключено, кстати.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2768
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:25

В алі-сєні все ровно. В чатіку в додатку намагався замовить валюту-ніззя, поки депо не закінчився і валюта не впала на картку або рахунок. А потім можливо замовити з видачею через 10 роб днів. ,,Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.
alex lem
 
Повідомлень: 2571
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 543544545546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (715)
27.01.2023 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.