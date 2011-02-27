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easymodeon5k написав:День добрый. Собираюсь открыть в ТАС депозит, узнавал 2 раза, что нужна кредитка и тогда никаких комиссий (онлайн). Создал кредитку, решил заглянуть на всякий случай в "Тарифы", пишет 0,5% и 600грн. Звоню на горячую линию, рассказывает, мол да есть такие расходы. Правильно я понял, что для Онлайн другой курс и это покрывает данные расходы?
Правильно. В онлайне 37,30 и фсё, без всяких комиссий
Заглянул в https://minfin.com.ua/company/taskombank/review/ Смотрю, ТАСя по неожиданным комисам отжигает куда круче, чем Сеня на который обычно принято бочку катить, что требует внимательности у клиента. У Сени хоть обычно при переводе сразу написано какие комисы будут. Ну и молча включаемоё информирование за 20 грн/мес даже, если пушами - это прекрасно. На долларовой виртуальной у меня информирование от рождения выключено, кстати.
В алі-сєні все ровно. В чатіку в додатку намагався замовить валюту-ніззя, поки депо не закінчився і валюта не впала на картку або рахунок. А потім можливо замовити з видачею через 10 роб днів. ,,Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.