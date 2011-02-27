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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:...вертуальной...
навчiть вже хтось Iгора Олексiйовича, що слово вIртуальний (росiйською - вИртуальный) - походить не вiд росiйського "вертеть" - а є словом iншомовного походження - вiд англiйського "virtual".
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:05

  easymodeon5k написав:День добрый. Собираюсь открыть в ТАС депозит, узнавал 2 раза, что нужна кредитка и тогда никаких комиссий (онлайн).

Кредитка нужна менеджеру, что он ее оформил и ему норматив зачтут.
Проще через ощадний по айбану или в кассу. Не только про ТАС, у многих так.
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:06

  easymodeon5k написав:День добрый. Собираюсь открыть в ТАС депозит, узнавал 2 раза, что нужна кредитка и тогда никаких комиссий (онлайн). Создал кредитку, решил заглянуть на всякий случай в "Тарифы", пишет 0,5% и 600грн. Звоню на горячую линию, рассказывает, мол да есть такие расходы.
Правильно я понял, что для Онлайн другой курс и это покрывает данные расходы?

Правильно. В онлайне 37,30 и фсё, без всяких комиссий
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Заглянул в https://minfin.com.ua/company/taskombank/review/ Смотрю, ТАСя по неожиданным комисам отжигает куда круче, чем Сеня на который обычно принято бочку катить, что требует внимательности у клиента. У Сени хоть обычно при переводе сразу написано какие комисы будут. Ну и молча включаемоё информирование за 20 грн/мес даже, если пушами - это прекрасно.
На долларовой виртуальной у меня информирование от рождения выключено, кстати.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:25

В алі-сєні все ровно. В чатіку в додатку намагався замовить валюту-ніззя, поки депо не закінчився і валюта не впала на картку або рахунок. А потім можливо замовити з видачею через 10 роб днів. ,,Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:59

  alex lem написав:В алі-сєні все ровно. В чатіку в додатку намагався замовить валюту-ніззя, поки депо не закінчився і валюта не впала на картку або рахунок. А потім можливо замовити з видачею через 10 роб днів. ,,Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.


Так в итоге выходит две недели или десять дней со дня окончания срока депозита?
Персонального менеджера, я так понимаю, лучше вообще не заводить тогда
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:37

emeta перс менеджер завівся сам собою через крупненький депо (за моїм рівнем, а не рівнем шановних колег з клЮбу100 :D ) ще давно до 24.02.22. Коли майже усюди було по 0.01 проценту річних у справжніх грошах. А тоді в Алі щось більше давали на прОценти. :wink:
Інколи колегам везе, і перс менеджер в сєні йдуть назустріч...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alex lem написав:Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.

Нехай пише заяву на звільнення.
Ромасик
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