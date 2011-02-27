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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:23
Да какая разница на этом форуме как пишется. Главное молотить у.е. пока крутится карусель и свет есть. Кстати у.е. тоже не правильно. Буду писать правильно - доллары США
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Крути пока молодой, мальчик,
Крути пока молодой...
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хтось планує для диверсифікації конвертуватись у євро у лютому? Чи маємо локальний максимум і ну його нафіг?
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