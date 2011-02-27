RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:57

  Яша написав:на сколько дней в тасе 3месячный?

93
Alien
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:23

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:...вертуальной...
навчiть вже хтось Iгора Олексiйовича, що слово вIртуальний (росiйською - вИртуальный) - походить не вiд росiйського "вертеть" - а є словом iншомовного походження - вiд англiйського "virtual".

Да какая разница на этом форуме как пишется. Главное молотить у.е. пока крутится карусель и свет есть. Кстати у.е. тоже не правильно. Буду писать правильно - доллары США :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6160
З нами з: 13.09.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Крути пока молодой, мальчик,
Крути пока молодой...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8408
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хтось планує для диверсифікації конвертуватись у євро у лютому? Чи маємо локальний максимум і ну його нафіг?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8408
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 544545546547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54215
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25733
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6565
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.