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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 545546547548>
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:57

  Яша написав:на сколько дней в тасе 3месячный?

93
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:23

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:...вертуальной...
навчiть вже хтось Iгора Олексiйовича, що слово вIртуальний (росiйською - вИртуальный) - походить не вiд росiйського "вертеть" - а є словом iншомовного походження - вiд англiйського "virtual".

Да какая разница на этом форуме как пишется. Главное молотить у.е. пока крутится карусель и свет есть. Кстати у.е. тоже не правильно. Буду писать правильно - доллары США :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Крути пока молодой, мальчик,
Крути пока молодой...
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хтось планує для диверсифікації конвертуватись у євро у лютому? Чи маємо локальний максимум і ну його нафіг?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:Хтось планує для диверсифікації конвертуватись у євро у лютому? Чи маємо локальний максимум і ну його нафіг?

в тривожній валізі ~1/3 лежить в Євро. А от через клуб 3 місяці для Євро якось забагато, долар стабільніше Євро надійніше через туристів крутити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:
  Ромасик написав:
alex lem написав:Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.

Нехай пише заяву на звільнення.

За згодою сторін чи власним бажанням?


За власним звісно
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:...вертуальной...
навчiть вже хтось Iгора Олексiйовича, що слово вIртуальний (росiйською - вИртуальный) - походить не вiд росiйського "вертеть" - а є словом iншомовного походження - вiд англiйського "virtual".

Да какая разница на этом форуме как пишется. Главное молотить у.е. пока крутится карусель и свет есть. Кстати у.е. тоже не правильно. Буду писать правильно - доллары США :P


Не свет, а электроэнергия.
Света летом будет больше.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:Хтось планує для диверсифікації

Навіщо?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:Не свет, а электроэнергия.
Света летом будет больше.
Летом как то подьехал автобус с работниками из Запорожсталя. Их ежедневно возят на работу и с работы автобусами, что бы меньше болтали и в салоне по пути игры - типа угадай слово)). Привезли и сразу все в АТБ за пивом - Своя Линия и по 2л. так дешевле.
Вечером на местном форуме учат всех, как правильно писать надо... У них логика - пишем правильно, получаем мало.))
Про Клуб с у.е. думаю они и не слышали, зато угадай слово от усатого по ТВ - они все знатоки))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:38

  deneg net написав:Давайте поговоримо серьозно.
Карусель - це кидок від НБУ.
Ніколи в житті не відкривайте депозит у валюті по курсу НБУ.
Банки такі депозити не віддають, НБУ їх блокує назавжди.
Тому тримайте всі ваші доляри або евріки під матрасом.
Не заважайте нам працювати
P.S. І не міняйте валюту в обміннику, бо курс виросте, це інфа 100%

100%
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