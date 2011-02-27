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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:42
Игорь Алексеевич написав:
У них логика - пишем правильно, получаем мало.))
Не получаем, а зарабатываем.
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novichok
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:43
novichok написав: deneg net написав:
Давайте поговоримо серьозно.
Карусель - це кидок від НБУ.
Ніколи в житті не відкривайте депозит у валюті по курсу НБУ.
Банки такі депозити не віддають, НБУ їх блокує назавжди.
Тому тримайте всі ваші доляри або евріки під матрасом.
Не заважайте нам працювати
P.S. І не міняйте валюту в обміннику, бо курс виросте, це інфа 100%
100%
Обменники - это спекулянты. Меняем только в гос. банках по курсу НБУ. Там работает всё чётко и без обмана.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:45
novichok написав: Игорь Алексеевич написав:
У них логика - пишем правильно, получаем мало.))
Не получаем, а зарабатываем.
Зарабатывают они тупостью, пердят в трубы и кричат - это не мы, а получают в кассе копейки.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 27 січ, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:49
Игорь Алексеевич написав: Их ежедневно возят на работу и с работы автобусами, что бы меньше болтали
Да, пиво разболтанное оно не то)
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Ромасик
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:53
Ромасик написав:
Игорь Алексеевич написав: Их ежедневно возят на работу и с работы автобусами, что бы меньше болтали
Да, пиво разболтанное оно не то)
Типа, как в кассе банка, когда отдаёт новенькими, но всунут одну с пятнами))
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