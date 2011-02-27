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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:42

  Игорь Алексеевич написав: У них логика - пишем правильно, получаем мало.))

Не получаем, а зарабатываем.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:43

  novichok написав:
  deneg net написав:Давайте поговоримо серьозно.
Карусель - це кидок від НБУ.
Ніколи в житті не відкривайте депозит у валюті по курсу НБУ.
Банки такі депозити не віддають, НБУ їх блокує назавжди.
Тому тримайте всі ваші доляри або евріки під матрасом.
Не заважайте нам працювати
P.S. І не міняйте валюту в обміннику, бо курс виросте, це інфа 100%

100%
Обменники - это спекулянты. Меняем только в гос. банках по курсу НБУ. Там работает всё чётко и без обмана.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:45

  novichok написав:
  Игорь Алексеевич написав: У них логика - пишем правильно, получаем мало.))

Не получаем, а зарабатываем.
Зарабатывают они тупостью, пердят в трубы и кричат - это не мы, а получают в кассе копейки.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 січ, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав: Их ежедневно возят на работу и с работы автобусами, что бы меньше болтали

Да, пиво разболтанное оно не то)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:53

  Ромасик написав:
Игорь Алексеевич написав: Их ежедневно возят на работу и с работы автобусами, что бы меньше болтали

Да, пиво разболтанное оно не то)
Типа, как в кассе банка, когда отдаёт новенькими, но всунут одну с пятнами))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

https://kosht.media/shcho-bude-z-fiksovanym-kursom/
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:01

Пропав Калабухівський дім. Знову таргани на вихідні полізли з усіх щілин - тепер засеруть
до понеділка придумкуваті "вертуальщики" своїми "цінними думками" ні про що, красуючись які вони великі карусельщики. Хоч би вже модери гілку на вихідні стали блокувати, чи що. Другий тиждень поспіль якась маячня діється :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:21

Головне, щоб 1(перший) пост топікастера не потерли 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:19

  Дюрі-бачі написав:З Сенсу забрав залишок по клубу. В А-банку дали 200$.

200 доларів це без замовлення?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 01:36

Nick_D так. В середу 600, в п'ятницю - 200. Замовлення не приймають, видають тільки наявне в касі.
Такими темпами кілька тижнів буду забирати. А ще на підході в лютому та березні клубні внески...
Дюрі-бачі
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