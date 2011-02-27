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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 січ, 2023 09:44
Ромасик написав:
alex lem написав:Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.
Нехай пише заяву на звільнення.
Якійсь ви дивні. Люди працюють на показники відділення і взагалі банку. Безкоштовно притримають гроші клієнта згідно політики банку За ШО звільнювать?
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alex lem
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Додано: Суб 28 січ, 2023 09:49
Дюрі-бачі написав:Nick_D
так. В середу 600, в п'ятницю - 200. Замовлення не приймають, видають тільки наявне в касі.
Такими темпами кілька тижнів буду забирати. А ще на підході в лютому та березні клубні внески...
Оце так... Скоро теж тут забирати. А чи це не невиконання зобов'язань банку перед своїми вкладниками? Бо так можна дійти і до таких самих дій з видачею гривні... Тіпа, ну знімете гривні з картки, якщо будуть в касі гроші
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Додано: Суб 28 січ, 2023 10:04
1finanсier написав: Дюрі-бачі написав:Nick_D
так. В середу 600, в п'ятницю - 200. Замовлення не приймають, видають тільки наявне в касі.
Такими темпами кілька тижнів буду забирати. А ще на підході в лютому та березні клубні внески...
Оце так... Скоро теж тут забирати. А чи це не невиконання зобов'язань банку перед своїми вкладниками? Бо так можна дійти і до таких самих дій з видачею гривні... Тіпа, ну знімете гривні з картки, якщо будуть в касі гроші
Может в др.отделение стоит зайти? Возможно там они вас ждут, вечно зелёненькие?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 28 січ, 2023 10:08
alex lem написав: Ромасик написав:
alex lem написав:Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.
Нехай пише заяву на звільнення.
Якійсь ви дивні. Люди працюють на показники відділення і взагалі банку. Безкоштовно притримають гроші клієнта згідно політики банку За ШО звільнювать?
Ці методи працюють лише в короткостроковій перспективі, далі починається сморід, після якого репутацію треба вичищати роками. Іншими словами жоден думаючий клієнт, який без розбірок не може зняти кошти, обов'язково їх зніме і більше туди не понесе.
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Ромасик
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Додано: Суб 28 січ, 2023 10:09
Игорь Алексеевич в середу був в 3 відділеннях. В центрі 2 пусті.
Скоріше за все це локальна проблема А-банку в області: тут більшість клієнтів здає гривню в касу. Їм не до валюти.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 28 січ, 2023 10:14
Alien написав:
Пропав Калабухівський дім. Знову таргани на вихідні полізли з усіх щілин - тепер засеруть
до понеділка придумкуваті "вертуальщики" своїми "цінними думками" ні про що, красуючись які вони великі карусельщики. Хоч би вже модери гілку на вихідні стали блокувати, чи що. Другий тиждень поспіль якась маячня діється
Що не так? Проплатіть преміум доступ до таблички мастбі і не нервуйтеся так.
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Ромасик
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Додано: Суб 28 січ, 2023 10:21
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич в середу був в 3 відділеннях. В центрі 2 пусті.
Скоріше за все це локальна проблема А-банку в області: тут більшість клієнтів здає гривню в касу. Їм не до валюти.
А в Алки, я так розумію, навпаки?
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Ромасик
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