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Дюрі-бачі написав:Nick_D так. В середу 600, в п'ятницю - 200. Замовлення не приймають, видають тільки наявне в касі. Такими темпами кілька тижнів буду забирати. А ще на підході в лютому та березні клубні внески...
Оце так... Скоро теж тут забирати. А чи це не невиконання зобов'язань банку перед своїми вкладниками? Бо так можна дійти і до таких самих дій з видачею гривні... Тіпа, ну знімете гривні з картки, якщо будуть в касі гроші
Дюрі-бачі написав:Nick_D так. В середу 600, в п'ятницю - 200. Замовлення не приймають, видають тільки наявне в касі. Такими темпами кілька тижнів буду забирати. А ще на підході в лютому та березні клубні внески...
Оце так... Скоро теж тут забирати. А чи це не невиконання зобов'язань банку перед своїми вкладниками? Бо так можна дійти і до таких самих дій з видачею гривні... Тіпа, ну знімете гривні з картки, якщо будуть в касі гроші
Может в др.отделение стоит зайти? Возможно там они вас ждут, вечно зелёненькие?
alex lem написав:Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.
Нехай пише заяву на звільнення.
Якійсь ви дивні. Люди працюють на показники відділення і взагалі банку. Безкоштовно притримають гроші клієнта згідно політики банку За ШО звільнювать?
Ці методи працюють лише в короткостроковій перспективі, далі починається сморід, після якого репутацію треба вичищати роками. Іншими словами жоден думаючий клієнт, який без розбірок не може зняти кошти, обов'язково їх зніме і більше туди не понесе.
Alien написав:Пропав Калабухівський дім. Знову таргани на вихідні полізли з усіх щілин - тепер засеруть до понеділка придумкуваті "вертуальщики" своїми "цінними думками" ні про що, красуючись які вони великі карусельщики. Хоч би вже модери гілку на вихідні стали блокувати, чи що. Другий тиждень поспіль якась маячня діється
Що не так? Проплатіть преміум доступ до таблички мастбі і не нервуйтеся так.
В ці дні я вдало зайшов в Алку - в них був нормальний курс і валюту дехто поніс здавати їм валюту. А так у відділенні темно, пусто (1 оператор на 12 робочих місць) і майже нема клієнтів.
Шукаю заміну А та Сенсу, поки спробував в Ізі занести, обираю ще між Райфом та ПУМБом... А от з А-банку якось доведеться забирати... Весною в мене був позитивний досвід замовлення валюти в А-банку, тому ніс їм спокійно.